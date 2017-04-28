Дмитрий Медведев назвал удивительной ситуацию с тремя удаленными игроками «Урала»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко обсудили, как проходит чемпионат России по футболу и, в частности, матч «Зенит» – «Урал» (2:0).

– У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трех человек с поля удаляют. Сколько вообще можно удалить игроков? – поинтересовался премьер правилами игры у президента РФС.

– Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала. Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился. Не знаем, что за этим стоит: волнение, или накал матча, или открытие нового стадиона, – признался Мутко.

Напомним, что во втором тайме матча 24-го тура первенства «Зенит» – «Урал» арбитр Алексей Еськов удалил трех футболистов «Урала» – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Питерцы реализовали численный перевес, забив два мяча.