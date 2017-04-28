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Гвардиола – лучший тренер современности по версии L’Equipe, Спаллетти – 32-й, Луческу – 35-й

Источник:  L'EquipeКомментарии

Французское издание L’Equipe опубликовало список из 50 лучших тренеров современности по версии своего издания.

Лучших выбрали 33 журналиста газеты путем тайного голосования.

Первое место занял главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Второе место занял главный тренер «Челси» Антонио Конте, а  замкнул тройку лучших специалистов наставник «Атлетико» Диего Симеоне.

Отметим, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, в активе которого 22 трофея с донецким «Шахтером», занимает 35-е место, а бывший тренер команды из Санкт-Петербурга Лучано Спаллетти расположился тремя строчками выше.

В первую десятку также вошли Карло Анчелотти («Бавария»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Йоахим Лев (сборная Германии), Зинедин Зидан («Реал»), Леонарду Жардим («Монако») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

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