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Кристиан Хорнер: У Квята может появиться шанс вернуться в «Ред Булл»

Источник:  ТАССКомментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о шансах пилота «Торо Россо» Даниила Квята вернуться в австрийскую команду.

«Получит ли он второй шанс в «Ред Булл»? Единственная причина, по которой мы сохраняем его в программе, – потому что верим в его возможности.

Иначе не было бы причины держать его. Команда «Ред Булл» определилась с пилотами на этот и следующий сезоны, но потом – все возможно, и шанс у Квята может появиться», – приводит ТАСС слова Хорнера.

Напомним, Квят выступал за «Ред Булл» в 2015 и начале 2016 года. А после Гран-при России прошлого сезона был переведен обратно в «Торо Россо», в которой начинал свою карьеру в Формуле-1.

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