Александр Медведев: КХЛ и ФХР поддерживают переход на североамериканские площадки

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев высказался о возможном переходе на площадки североамериканских размеров.

«Поскольку КХЛ и ФХР поддерживают это решение, мы будем готовить правило для тех, кто хочет и может это сделать. Должны быть изменения в регламенте, которые нуждаются в поддержке. Все клубы перевести на такие размеры не удастся, тем более за короткий срок, но там, где возможности для этого есть, это реально», – приводит ТАСС слова Медведева.

Напомним, ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что переход на североамериканские площадки пойдет на пользу российскому хоккею.

Отметим, что на данный момент на североамериканских площадках (60x26 метров) играют «Лада», «Адмирал» и «Медвешчак».