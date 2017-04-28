14 бывших игроков «Металлиста» дисквалифицированы за участие в договорных матчах

14 футболистов, ранее выступавших за харьковский «Металлист», получили дисквалификации за участие в договорных матчах. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Украины.

Сообщается, что Дмитрий Скаржинский и Александр Медведев получили дисквалификацию на три года и условно пожизненно, Евгений Малик – на два года и условно пожизненно.

Также Никита Безклубюк, Данил Ключка, Максим Аверьянов и Денис Ткаченко дисквалифицированы на один год и два года условно, Ремзи Рамазанов, Даниил Соломаха, Богдан Бойчук и Назар Малиновский – на один год и один год условно. Денис Дьяков и Сергей Сизый – на полгода и один год условно, Руслан Ковток – на один год.