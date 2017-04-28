Сергей Сироткин: Безусловно, расстроился из-за схода, но у каждой медали есть обратная сторона

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин, заменявший в первой практике Гран-при России Нико Хюлькенберга, прокомментировал свой сход на втором круге.

– Случился сбой в гидравлике, что привело к разрушению коробки передач, – сказал Сироткин в интервью RT на русском. – Безусловно, расстроен, но у каждой медали есть обратная сторона.

Легко быть хорошим пилотом, когда у тебя все получается, гораздо сложнее – когда происходят проблемы. Я уже показывал, что умею справляться с подобным. Да, это произошло, но самое правильное сейчас – это не ругаться, а поддержать друг друга и сделать так, чтобы больше не повторялось.

Я заменял Нико Хюлькенберга, но он ничего мне не сказал по этому поводу. Замена коробки в любом случае планировалась, и на его планах на гонку это не отразилось, – сказал Сироткин.

Напомним, лучшее время в первом свободном заезде показал Кими Райкконен.