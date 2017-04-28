Никита Моргунов: Я не исключаю, что в серии «Локомотив-Кубань» – УНИКС будет пять матчей

Чемпион Европы Никита Моргунов рассказал, чего ждет от серии первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом.

«Победителя этой пары предсказать очень сложно. Обе команды будут до последнего бороться за путевку в Евролигу. В такой ситуации трудно себе представить, что кто-то из игроков не выложится на максимум.

Я не исключаю, что в этой серии будет сыграно максимальное количество поединков. Нас ждут очень интересные микродуэли, которые во многом и будут решающими: Лэнгфорд – Коллинс, Параховский – Вуюкас, Колом – Рочести», – приводят «Известия» слова Моргунова.

Напомним, серия до трех побед стартует 5 мая в Краснодаре.