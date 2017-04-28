Промоутер Джошуа: При стандартной раскрутке бойца мы не стали бы рисковать, соглашаясь на бой с Кличко

Промоутер британского боксера тяжелого веса Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, почему было принято решение провести бой против Владимира Кличко.

«При стандартной рекламной кампании мы не стали бы рисковать на данном этапе таким продуктом как Энтони Джошуа, способным заполнить любую арену в Британии. Энтони может зарабатывать хорошие деньги в боях с любым противником. Зачем ему сражаться с Владимиром Кличко? Все потому, что он хочет быть великим, верит, что может победить украинца, а мы хотим играть в азартные игры.

Мы хотим дать болельщикам то, что они заслужили. Мы уже в том «возрасте», когда не можем спрятаться как промоутер и как боец. Ну, будет у нас еще 4-5 легких беев. Будет скучно, интерес будет уменьшаться, бренд – обесцениваться.



Это большая игра. Если бы не было такого риска, как вы думаете, мы бы могли брать плату за просмотр? У нас было бы 90 000 зрителей на «Уэмбли»? Чтобы бой вышел отличным, должно быть идеальное время и риски с обеих сторон. В противном случае это скучно, не так ли? Энтони Джошуа может проиграть, и это интересно. Это масштабная игра», - цитирует Хирна сайт «Братство Кличко».

Напомним, бой Кличко – Джошуа пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 29 апреля.