Шарапова переиграла Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

В пятницу в четвертьфинальном матче турнира WTA в немецком Штутгарте россиянка Мария Шарапова переиграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Экс-первая ракета мира выполнила четыре эйса, допустила две двойных ошибки, отыграла шесть брейк-пойнтов из восьми и сделала пять брейков.

Напомним, что на старте турнира Мария одолела итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), а затем переиграла соотечественницу Екатерину Макарову (7:5, 6:1).

В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес-Наварро (Испания).

Турнир WTA

Штутгарт (Германия)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 710 900 долларов

1/4 финала

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