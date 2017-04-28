Шарапова переиграла Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
В пятницу в четвертьфинальном матче турнира WTA в немецком Штутгарте россиянка Мария Шарапова переиграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Экс-первая ракета мира выполнила четыре эйса, допустила две двойных ошибки, отыграла шесть брейк-пойнтов из восьми и сделала пять брейков.
Напомним, что на старте турнира Мария одолела итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), а затем переиграла соотечественницу Екатерину Макарову (7:5, 6:1).
В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес-Наварро (Испания).
Турнир WTA
Штутгарт (Германия)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 710 900 долларов
1/4 финала
Текстовая трансляция
Матч
Контавейт А. (Эстония) - Шарапова М. (Россия) - 3:6, 4:6
Место и дата
28 апреля 15:00, , Текстовая трансляция