Азар ведет переговоры с «Реалом»
Полузащитник «Челси» Эден Азар может стать игроком
мадридского «Реала». Бельгиец провел переговоры по этому поводу.
Как сообщает «Свободная пресса», на прошлой неделе
хавбек встречался с представителями «королевского клуба» и провел
предварительные переговоры о переезде в Испанию.
Действующий контракт Азара с «Челси»
рассчитан до 2020 года. Сумма трансфера составит не менее 70
миллионов евро.
В текущем сезоне 26-летний Эден Азар провел 37
матчей за «Челси» и забил 16 мячей при семи голевых передачах.
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