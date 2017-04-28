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Азар ведет переговоры с «Реалом»

Источник:  «Свободная Пресса»Комментарии

Полузащитник «Челси» Эден Азар может стать игроком мадридского «Реала». Бельгиец провел переговоры по этому поводу.

Как сообщает «Свободная пресса», на прошлой неделе хавбек встречался с представителями «королевского клуба» и провел предварительные переговоры о переезде в Испанию.

Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до 2020 года. Сумма трансфера составит не менее 70 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний Эден Азар провел 37 матчей за «Челси» и забил 16 мячей при семи голевых передачах.

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