Радионова перешла от Гончаренко к Буяновой
Бронзовый призер
чемпионата мира и двукратный призер чемпионатов Европы Елена Радионова сменила
тренера и будет заниматься в группе Елены Буяновой.
18-летняя Радионова написала официальное заявление о переходе к новому тренеру в Федерацию фигурного катания России на коньках, предварительно уладив все вопросы с прежним тренером Инной Гончаренко и новым Еленой Буяновой. Таким образом, Радионова продолжит тренироваться в ЦСКА.
Напомним, Радионова занималась у Гончаренко с четырех лет.
В нынешнем сезоне фигуристка заняла пятое место в чемпионате России и не пробилась в сборную на чемпионаты мира и Европы. При этом он выступила на командном чемпионате мира.
Добавим, что в прошлом году от Буяновой к Гончаренко перешел фигурист Максим Ковтун.
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