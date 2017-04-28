Радионова перешла от Гончаренко к Буяновой

Бронзовый призер чемпионата мира и двукратный призер чемпионатов Европы Елена Радионова сменила тренера и будет заниматься в группе Елены Буяновой.

18-летняя Радионова написала официальное заявление о переходе к новому тренеру в Федерацию фигурного катания России на коньках, предварительно уладив все вопросы с прежним тренером Инной Гончаренко и новым Еленой Буяновой. Таким образом, Радионова продолжит тренироваться в ЦСКА.

Напомним, Радионова занималась у Гончаренко с четырех лет.

В нынешнем сезоне фигуристка заняла пятое место в чемпионате России и не пробилась в сборную на чемпионаты мира и Европы. При этом он выступила на командном чемпионате мира.

Добавим, что в прошлом году от Буяновой к Гончаренко перешел фигурист Максим Ковтун.