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Семин оштрафован на 30 тысяч рублей и дисквалифицирован условно

Источник:  РФСКомментарии

В пятницу в Доме футбола состоялось очередное заседание КДК РФС, на котором было принято решение оштрафовать на 30 тысяч рублей и дисквалифицировал на одну игру условно главного тренера «Локомотива» Юрия Семина по итогам матча 25-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:4).

«В соответствии с частями 1 и 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неоднократный выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера ФК «Локомотив» г. Москва Семина Ю. на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей и дисквалифицировать его на 1 (один) матча Чемпионата и Первенства России по футболу условно. В соответствии с частью 4 статьи 29 Дисциплинарного регламента РФС установить испытательный срок продолжительностью до конца сезона 2016/2017 годов», – говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

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