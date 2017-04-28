Елена Буянова: После командного чемпионата мира Радионова попросила, чтобы я взяла ее к себе в группу

Тренер Елена Буянова прокомментировала переход фигуристки Елены Радионовой в ее группу.

«После приезда с командного чемпионата мира Лена обратилась ко мне с просьбой, чтобы я взяла ее к себе в группу», – приводит «Р-Спорт» слова Буяновой.

Напомним, ранее Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о том, что получила заявление о переходе 18-летней Радионовой к новому тренеру.

До этого с четырех лет фигуристка тренировалась у Инны Гончаренко, с которой дважды выиграла серебро чемпионата Европы и один раз бронзу чемпионата мира.

В нынешнем сезоне фигуристка заняла пятое место в чемпионате России и не пробилась в сборную на чемпионаты мира и Европы. При этом он выступила на командном чемпионате мира.