Елена Буянова: После командного чемпионата мира Радионова попросила, чтобы я взяла ее к себе в группу
Тренер Елена Буянова
прокомментировала переход фигуристки Елены Радионовой в ее группу.
«После приезда с командного чемпионата мира Лена обратилась ко мне с просьбой, чтобы я взяла ее к себе в группу», – приводит «Р-Спорт» слова Буяновой.
Напомним, ранее Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о том, что получила заявление о переходе 18-летней Радионовой к новому тренеру.
До этого с четырех лет фигуристка тренировалась у Инны Гончаренко, с которой дважды выиграла серебро чемпионата Европы и один раз бронзу чемпионата мира.
В нынешнем сезоне фигуристка заняла пятое место в чемпионате России и не пробилась в сборную на чемпионаты мира и Европы. При этом он выступила на командном чемпионате мира.
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