Феттель показал лучшее время во второй практике Гран-при России, Квят – 17-й
Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время во второй практике Гран-при России.
Вторым стал его партнер по команде Кими Райкконен, замкнул тройку лидеров еще один финн Валттери Боттас.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 17-м.
Лучший результат во время первой практики показал Кими Райкконен.
Напомним, завтра, 29 апреля в 12:00 по московскому времени начнется третья часть свободных заездов, а в 15:00 (мск) будет дан старт квалификации.
Формула-1
Гран-при России
Вторая практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.34,120 (36 кругов)
2. Кими Райкконен («Феррари») +0,263 (36)
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,670 (36)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,709 (34)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,420 (15)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,790 (26)
7. Фелипе Масса («Уильямс») +2,141 (39)
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,209 (38)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,386 (31)
10. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,480 (38)
11. Эстебан Окон («Форс-Индия») +2,534 (39)
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,645 (27)
13. Джолион Палмер («Рено») +2,651 (22)
14. Ромен Грожан («Хаас») +2,919 (31)
15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,963 (36)
16. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,005 (25)
17. Даниил Квят («Торо Россо») +3,180 (35)
18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,321 (30)
19. Ланс Стролл («Уильямс») +3,627 (36)
20. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,699 (29)