Феттель показал лучшее время во второй практике Гран-при России, Квят – 17-й

Виталий Петров: Если Квят заедет в Сочи в десятку, это уже будет победа

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров высказался о том, на какой результат может рассчитывать пилот «Торо Россо» Даниил Квят на Гран-при России в Сочи.