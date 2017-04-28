«Газпром-Югра» уступила «Спортингу» в «Финале четырех» Кубка УЕФА
Полуфинальный матч в рамках «Финала четырех» Кубка УЕФА
по мини-футболу между российским клубом «Газпром-Югра» и лиссабонским «Спортингом»
завершился победой португальского клуба. Итоговый счет матча -2:1 в пользу «Спортинга».
На протяжении большей части поединка «Спортинг» владел
преимущество, которое они воплотили в голы Алекса Мерлима и Диегиньо. «Газпром-Югра»
отыграла один мяч в конце матча, использовав вратаря как пятого полевого
игрока. Дальний удар Владислава Шаяхметов благодаря рикошету стал
результативным. Второй гол югорчанам забить не удалось.
Таким образом, «Газпром-Югра» сыграет за третье место, а «Спортинг»
вышел в финал. Во втором полуфинале сыграют испанский «Интер» и казахстанский «Кайрат».
Мини-футбол. Кубок УЕФА
«Финал четырех».
Алма-Ата (Казахстан)
1/2 финала
«Газпром-Югра» - «Спортинг»
- 1:2
Голы: Шахметов, 39 – Алекс Мерлим, 25, Диегиньо, 34