«Газпром-Югра» уступила «Спортингу» в «Финале четырех» Кубка УЕФА

Полуфинальный матч в рамках «Финала четырех» Кубка УЕФА по мини-футболу между российским клубом «Газпром-Югра» и лиссабонским «Спортингом» завершился победой португальского клуба. Итоговый счет матча -2:1 в пользу «Спортинга».

На протяжении большей части поединка «Спортинг» владел преимущество, которое они воплотили в голы Алекса Мерлима и Диегиньо. «Газпром-Югра» отыграла один мяч в конце матча, использовав вратаря как пятого полевого игрока. Дальний удар Владислава Шаяхметов благодаря рикошету стал результативным. Второй гол югорчанам забить не удалось.

Таким образом, «Газпром-Югра» сыграет за третье место, а «Спортинг» вышел в финал. Во втором полуфинале сыграют испанский «Интер» и казахстанский «Кайрат».

Мини-футбол. Кубок УЕФА

«Финал четырех».

Алма-Ата (Казахстан)

1/2 финала

«Газпром-Югра» - «Спортинг» - 1:2

Голы: Шахметов, 39 – Алекс Мерлим, 25, Диегиньо, 34