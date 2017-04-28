Защитник ЦСКА Михаил Науменков прибыл в расположение сборной России для участия в «Чешских хоккейных играх».

24-летний игрок обороны заменит в составе национальной команды защитника СКА Андрея Зубарева, который из-за травмы покинул сборную перед стартовым матчем на турнире со Швецией (3:4 OT) в Стокгольме.

Напомним, теперь Россия сыграет в Ческе-Будеевице с Финляндией в субботу и Чехией в воскресенье.

Ранее Науменков ни разу не играл за сборную России. В нынешнем сезоне на его счету 12 (2+10) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и одна результативная передача в 10 матчах плей-офф.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча Россия – Финляндия. Начало – 14:00 (мск).