Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон2 : 3Питтсбург
Футбол  Локомотив (мол)1 : 1Рубин (мол)
Футбол  Анже- : -Лион
Теннис  Контавейт3:6, 4:6Шарапова
Футбол  Байер- : -Шальке 04
Футбол  Вильярреал- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Бабаев: Верю, что в следующем сезоне мы выйдем в весеннюю часть еврокубков

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферной активности клуба в межсезонье, а также выразил надежду на выход армейцев в следующем сезоне в весеннюю часть еврокубков.

Стоит ли ожидать от клуба трансферной активности в летнее межсезонье?
–Зависит от ряда факторов. Какое место займет ЦСКА по итогам текущего чемпионата, кто покинет команду, и так далее. Сейчас это уравнение со многими неизвестными.

Насколько важно для клуба пробиться в очередной розыгрыш Лиги чемпионов?
– Очень бы хотелось решить эту задачу. Впереди непростая борьба, но нам не привыкать к сложным испытаниям. В будущем, понятное дело, надеемся и на успешное выступление на международной арене. Верю, что на этот раз мы как минимум выйдем в весеннюю часть еврокубков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Семин оштрафован на 30 тысяч рублей и условно дисквалифицирован по итогам игры с ЦСКАВ пятницу, 28 апреля, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.Что ты знаешь о главном московском дерби? ТестЧто ты знаешь о главном московском дерби? ТестНасколько хорошо ты знаешь историю дерби? Тест от «Советского спорта».Дмитрий Медведев назвал удивительной ситуацию с тремя удаленными игроками «Урала»Премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко обсудили, как проходит чемпионат России по футболу и, в частности, матч «Зенит» – «Урал» (2:0).Николай Зайцев: Если бы я сыграл, как Рамос с «Баварией», Гаджиев отправил бы меня в НовороссийскЗащитник пермского «Амкара» Николай Зайцев поделился впечатлениями от работы под руководством Гаджи Гаджиева.Андрей Новосадов: В 98-м у нас действительно была армейская бандаБывший вратарь ЦСКА рассказал «Советскому спорту» о боевом настрое команды перед победным матчем со Спартаком (4:1), который состоялся в 1998-м году.«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутри«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутриПереводчик Валерий Рудковский объяснил, почему тренер «Зенита» так и не понял Россию и рассказал уникальные истории из жизни команды.Мигель Данни в третий раз стал отцомПолузащитник «Зенита» Мигель Данни в третий раз стал отцом.Валерий Масалитин: «Локомотив» дал ЦСКА сыграть. Посмотрим, даст ли «Спартак»Валерий Масалитин: «Локомотив» дал ЦСКА сыграть. Посмотрим, даст ли «Спартак»Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с бывшим нападающим ЦСКА и «Спартака» Валерием Масалитиным.«Зенит» – «Терек». Билеты на матч стоят от 300 рублейНачалась продажа билетов на матч 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тереком».После матча с «Уралом» «Спартак» оштрафован на 120 тысяч рублейГлава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что комитет оштрафовал «Спартак» на 120 тысяч рублей после матча 25-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0).Александр Мостовой: В ЦСКА нет замены Дзагоеву, Головину будет очень непростоКорреспондент «Советского спорта» пообщался с бывшим полузащитником московского «Спартака» Александром Мостовым в преддверии дерби красно-белых против ЦСКА.Александр Мостовой: Победа ЦСКА над «Локомотивом» не давит на «Спартак»Корреспондент «Советского спорта» пообщался с бывшим полузащитником московского «Спартака» Александром Мостовым в преддверии дерби красно-белых против ЦСКА.Три забитых пенальти Хубулова стали повторением советского рекорда 1961 годаВ игре 25-го тура «Анжи» - «Томь» (3:3) произошло редчайшее событие: полузащитник махачкалинцев Арсен Хубулов забил три мяча с одиннадцатиметровой отметки.Хет-трик с пенальти – первый в истории российского футбола? А вот и нет! (видео)Хет-трик с пенальти – первый в истории российского футбола? А вот и нет! (видео)«Советский спорт» рассказывает о трех футболистах чемпионата России, которые забивали три мяча с пенальти в одном матче.Бибрас Натхо: Подойдем к дерби с боевым настроем, обязаны победитьПолузащитник ЦСКА Бибрас Натхо — о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России со «Спартаком».Андрей Червиченко: ЦСКА обыграет «Спартак» с разницей в два мячаАндрей Червиченко: ЦСКА обыграет «Спартак» с разницей в два мячаБывший президент «Спартака» поделился ожиданиями от гостевой встречи красно-белых с ЦСКА в 26-м туре чемпионата России.Александр Мостовой: Чемпионство «Спартака» не зависит от того, как закончится игра с ЦСКАБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с ЦСКА.Андрей Будогосский: Безбородов остается арбитром матча ЦСКА – «Спартак»Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, Владислав Безбородов остается арбитром на центральную встречу 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».Массимо Каррера: В матче с ЦСКА «Спартак» должен показать свою игруГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, чего ждет от матча 26-го тура премьер-лиги с ЦСКА.Таски согласился перейти в «Трабзонспор»Защитник «Спартака» Сердар Таски дал свое согласие на переход в турецкий «Трабзонспор», сообщает Fanatik.
Футбол
Семин оштрафован на 30 тысяч рублей и дисквалифицирован условно
Футбол
Азар ведет переговоры с «Реалом»
Хоккей
Александр Медведев: КХЛ и ФХР поддерживают переход на североамериканские площадки
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом» на два года
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Роман Бабаев
Роман Бабаеввсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости