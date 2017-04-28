Роман Бабаев: Верю, что в следующем сезоне мы выйдем в весеннюю часть еврокубков

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферной активности клуба в межсезонье, а также выразил надежду на выход армейцев в следующем сезоне в весеннюю часть еврокубков.

– Стоит ли ожидать от клуба трансферной активности в летнее межсезонье?

–Зависит от ряда факторов. Какое место займет ЦСКА по итогам текущего чемпионата, кто покинет команду, и так далее. Сейчас это уравнение со многими неизвестными.

– Насколько важно для клуба пробиться в очередной розыгрыш Лиги чемпионов?

– Очень бы хотелось решить эту задачу. Впереди непростая борьба, но нам не привыкать к сложным испытаниям. В будущем, понятное дело, надеемся и на успешное выступление на международной арене. Верю, что на этот раз мы как минимум выйдем в весеннюю часть еврокубков.