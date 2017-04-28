Роман Бабаев: Верю, что в следующем сезоне мы выйдем в весеннюю часть еврокубков
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферной активности клуба в межсезонье, а также выразил надежду на выход армейцев в следующем сезоне в весеннюю часть еврокубков.
– Стоит
ли ожидать от клуба трансферной активности
в летнее межсезонье?
–Зависит от ряда факторов. Какое место займет ЦСКА по итогам текущего чемпионата, кто покинет команду, и так далее. Сейчас это уравнение со многими неизвестными.
– Насколько
важно для клуба пробиться в очередной
розыгрыш Лиги чемпионов?
– Очень бы хотелось решить эту задачу. Впереди непростая борьба, но нам не привыкать к сложным испытаниям. В будущем, понятное дело, надеемся и на успешное выступление на международной арене. Верю, что на этот раз мы как минимум выйдем в весеннюю часть еврокубков.