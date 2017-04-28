Состав Winterfox по CS:GO покинул организацию

Состав команды Winterfox по CS:GO покинул организацию из-за задержек заработной платы.



Игроки получили слот в ESL Pro League Season 5 от организации и продолжат выступать в лиге под тегом Animal Squad. Им также разрешили завершить сезон, играя из Австралии, но для участия в следующем сезоне они обязаны вернуться в Серверную Америку.

Состав Animal Squad:



Риан «zewsy» Палмер

Крис «ofnu» Хэнли

Размик «RaZ» Бастаджан

Майк «Moku» Элиферис

Игроки выступал за Winterfox с августа 2016 года.

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