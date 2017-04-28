Состав Winterfox по CS:GO покинул организацию
Состав команды Winterfox по CS:GO покинул организацию из-за задержек заработной платы.
Игроки получили слот в ESL Pro League Season 5 от организации и продолжат выступать в лиге под тегом Animal Squad. Им также разрешили завершить сезон, играя из Австралии, но для участия в следующем сезоне они обязаны вернуться в Серверную Америку.
Состав Animal Squad:
Риан «zewsy» Палмер
Крис «ofnu» Хэнли
Размик «RaZ» Бастаджан
Майк «Moku» Элиферис
Игроки выступал за Winterfox с августа 2016 года.
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