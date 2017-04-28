Команды Уткина и Карпина не сыграют между собой

Матч команды Василия Уткина «Эгриси» против команды реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» отменен представителями ТВ-проекта. Об этом в своем в своем твиттере написал комментатор.

«Иными словами: матч «Эгриси» – «Легионеры» отменен представителями проекта потому, что у них команда разъезжается и спонсор не позволяет.

У нас с парнями нет никаких претензий к Валерию Карпину и Сергею Юрану. Зато по многим другим адресам примите наш искренний хохот, друзья!

«Эгриси» – «Легионеры» – 5:0. По правилам ЛФЛ (как договаривались играть) это технарь ввиду неявки. С победой, парни!», – написал Уткин, приложив скриншоты переписки с представителем продакшна «Легионеров».

Из переписки с представителем продакшна "Легионеров". Имя не важно; но последнюю конкретику по матчу мы с ним обсуждали вчера. Это раз: pic.twitter.com/lGjqAEGxxi — Василий Уткин (@radioutkin) 28 апреля 2017 г.

Иными словами: матч Эгриси - Легионеры отменён представителями проекта потому, что у них команда разъезжается и спонсор не позволяет.))) — Василий Уткин (@radioutkin) 28 апреля 2017 г.

У нас с парнями нет никаких претензий к Валерию Карпину и Сергею Юрану. Зато по многим другим адресам примите наш искренний хохот, друзья!)) — Василий Уткин (@radioutkin) 28 апреля 2017 г.

Эгриси - Легионеры 5:0. По правилам ЛФЛ (как договаривались играть) это технарь ввиду неявки. С победой, парни! — Василий Уткин (@radioutkin) 28 апреля 2017 г.

Напомним, ранее Уткин вызвал на игру команду реалити-шоу «Кто хочет стать легионером». Менеджер футбольной команды реалити-шоу Валерий Карпин принял вызов на игру от комментатора.