Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон2 : 3Питтсбург
Футбол  Локомотив (мол)1 : 3Рубин (мол)
Футбол  Анже- : -Лион
Теннис  Контавейт3:6, 4:6Шарапова
Футбол  Байер- : -Шальке 04
Футбол  Вильярреал- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Команды Уткина и Карпина не сыграют между собой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч команды Василия Уткина «Эгриси» против команды реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» отменен представителями ТВ-проекта. Об этом в своем в своем твиттере написал комментатор.

«Иными словами: матч «Эгриси» – «Легионеры» отменен представителями проекта потому, что у них команда разъезжается и спонсор не позволяет.

У нас с парнями нет никаких претензий к Валерию Карпину и Сергею Юрану. Зато по многим другим адресам примите наш искренний хохот, друзья!

«Эгриси» – «Легионеры» – 5:0. По правилам ЛФЛ (как договаривались играть) это технарь ввиду неявки. С победой, парни!», – написал Уткин, приложив скриншоты переписки с представителем продакшна «Легионеров».

Напомним, ранее Уткин вызвал на игру команду реалити-шоу «Кто хочет стать легионером». Менеджер футбольной команды реалити-шоу Валерий Карпин принял вызов на игру от комментатора.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Юран: У ЦСКА и «Спартака» равные шансы, но против армейцев может сыграть травма ДзагоеваБывший футболист сборной России Сергей Юран в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».Сергей Юран: «Спартаку» нужно сохранить Промеса, если у команды есть цели в Лиге чемпионовБывший нападающий «Спартака», тренер Сергей Юран поделился своим мнением о дальнейшей судьбе форварда красно-белых Квинси Промеса.«Ньюкасл» вышел в АПЛ, «Рома» отправила «Пескару» в серию Б, а Карпин принял вызов Уткина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.Валерий Карпин принял вызов на игру от Василия Уткина (видео)Менеджер футбольной команды реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» Валерий Карпин ответил на видеообращение комментатора Василия Уткина.Уткин собрал футбольный клуб и вызывает Юрана и Карпина на матч. Что происходит?Уткин собрал футбольный клуб и вызывает Юрана и Карпина на матч. Что происходит?Василий Уткин – главный ньюйсмейкер дня.Уткин вызвал на игру команду Карпина и ЮранаКомментатор Василий Уткин вызвал на игру команду реалити-шоу «Кто хочет стать легионером».Уткин решил создать свой футбольный клубФутбольный комментатор Василий Уткин записал видеообращение, в котором заявил о намерении завести футбольную команду.Василий Уткин: На «Краснодар» интересно будет смотреть в начале следующего сезонаКомментатор Василий Уткин поделился мнением о том, что сейчас происходит в «Краснодаре».Василий Уткин: Не замечаю мысли в игре «Спартака». Лидерство команды характеризует текущий чемпионатКомментатор Василий Уткин не в восторге от качества игры московского «Спартака».Каррера – лучший тренер в истории «Спартака». И мы можем это доказатьКаррера – лучший тренер в истории «Спартака». И мы можем это доказать«Советский спорт» подсчитал, сколько в среднем очков за матч набирал «Спартак» под руководством всех своих тренеров в российской истории.Сергей Юран: Должно случиться что-то невероятное, чтобы «Спартак» не выиграл чемпионатЧемпион России-1999 в составе «Спартака» Сергей Юран считает, что красно-белые уже гарантировали себе победу в чемпионате страны в этом году.Слуцкий будет комментировать матч «Барселона» - «Ювентус», а Карпин – «Реал» - «Бавария»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в прямом эфире будет комментировать ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Ювентус», сообщается пресс-служба «НТВ-Плюс».Евгений Ловчев: ЦСКА – не конкурент в борьбе за золотоЕвгений Ловчев: ЦСКА – не конкурент в борьбе за золотоОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – ничьей в 23-м туре РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом» - 0:0.Сергей Юран: Если не в этом году «Спартаку» становиться чемпионом, то я уже не знаю, когдаЧемпион России-1999 в составе «Спартака» Сергей Юран в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Зенита».Василий Уткин: Нойер провел выдающийся матч против «Реала»Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался об игре голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».Василий Уткин: Не считаю, что Черчесов должен уступить своим принципам и пригласить в сборную ДенисоваОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался о ситуации полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова, который перестал получать вызов в сборную России.Геннадий Орлов и Федор Погорелов будут комментировать матч «Спартак» – «Зенит»Стали известны комментаторы матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит». Игру на «Матч ТВ» будут комментировать Геннадий Орлов и Федор Погорелов.Уткин назвал поросенка «Комбарик» (фото)Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин выложил на своей странице в Intagram фотографию с поросенком, которого назвал «Комбарик».Тораль, Эмери, Билич, Карпин, Слуцкий... Кто может заменить Луческу в «Зените»?Тораль, Эмери, Билич, Карпин, Слуцкий... Кто может заменить Луческу в «Зените»?«Советский спорт» приводит несколько специалистов, которые могут встать у руля питерского клуба.Сергей Юран: Пора спрашивать с Луческу за результатСергей Юран: Пора спрашивать с Луческу за результатЭкс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран считает, что «Зенит» на грани провала.
Теннис
Мария Шарапова: Первые шесть геймов мы с Контавейт привыкали друг к другу
Футбол
Команды Уткина и Карпина не сыграют между собой
Футбол
Роман Бабаев: Верю, что в следующем сезоне мы выйдем в весеннюю часть еврокубков
Футзал
«Газпром-Югра» уступила «Спортингу» в «Финале четырех» Кубка УЕФА
все новости
Сергей Юран
Сергей Юранвсе новости
Валерий Карпин
Валерий Карпинвсе новости
Василий Уткин
Василий Уткинвсе новости