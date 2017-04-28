Мария Шарапова: Первые шесть геймов мы с Контавейт привыкали друг к другу
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями после матча
против эстонки Анетт Контавейт в 1/4 финала турнира в Штутгарте.
Напомним, что Шарапова победила со
счетом 6:3, 6:4.
«Думаю, я поймала хороший ритм игры. Та как я практически не знала свою соперницу,
первые шесть геймов мы пытались понять игру друг друга и приспособиться к ней,
понять, как принимать подачу и так далее. Постепенно я с этим справилась.
Интенсивность, которую я показываю на корте – это составная
часть меня как профессиональной спортсменки, которая борется за победу. Мы все
очень тяжело работаем, чтобы выйти на корт и показать все, на что мы способны.
Эта интенсивность важна, поскольку нужно бороться с первого до последнего очка.
Когда я не играла на турнирах (из-за дисквалификации), я
смотрела некоторые матчи «Большого шлема», но честно говоря, я не смотрела
много тенниса. Я несколько месяцев не играла в теннис, и это было немного необычно
для меня. Но я поддерживала форму, потому что если потеряешь ее, то вернуть
очень сложно. С одной стороны, было неплохо немного заняться другими вещами, не
тащить за собой постоянно 12 ракеток. Но я люблю теннис, люблю играть, люблю
смотреть его», – сказала Шарапова в
послематчевом интервью на корте.
В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес-Наварро (Испания).
Матч
Контавейт А. (Эстония) - Шарапова М. (Россия) - 3:6, 4:6
Место и дата
28 апреля 15:00, , Текстовая трансляция