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Мария Шарапова: Первые шесть геймов мы с Контавейт привыкали друг к другу

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями после матча против эстонки Анетт Контавейт в 1/4 финала турнира в Штутгарте. Напомним, что Шарапова победила со счетом 6:3, 6:4.

«Думаю, я поймала хороший ритм игры.  Та как я практически не знала свою соперницу, первые шесть геймов мы пытались понять игру друг друга и приспособиться к ней, понять, как принимать подачу и так далее. Постепенно я с этим справилась.

Интенсивность, которую я показываю на корте – это составная часть меня как профессиональной спортсменки, которая борется за победу. Мы все очень тяжело работаем, чтобы выйти на корт и показать все, на что мы способны. Эта интенсивность важна, поскольку нужно бороться с первого до последнего очка.

Когда я не играла на турнирах (из-за дисквалификации), я смотрела некоторые матчи «Большого шлема», но честно говоря, я не смотрела много тенниса. Я несколько месяцев не играла в теннис, и это было немного необычно для меня. Но я поддерживала форму, потому что если потеряешь ее, то вернуть очень сложно. С одной стороны, было неплохо немного заняться другими вещами, не тащить за собой постоянно 12 ракеток. Но я люблю теннис, люблю играть, люблю смотреть его», – сказала Шарапова в послематчевом интервью на корте.

В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес-Наварро (Испания).

Матч

Контавейт А. (Эстония) - Шарапова М. (Россия) - 3:6, 4:6

Место и дата

28 апреля 15:00, , Текстовая трансляция

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