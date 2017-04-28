Мария Шарапова: Первые шесть геймов мы с Контавейт привыкали друг к другу

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями после матча против эстонки Анетт Контавейт в 1/4 финала турнира в Штутгарте. Напомним, что Шарапова победила со счетом 6:3, 6:4.

«Думаю, я поймала хороший ритм игры. Та как я практически не знала свою соперницу, первые шесть геймов мы пытались понять игру друг друга и приспособиться к ней, понять, как принимать подачу и так далее. Постепенно я с этим справилась.

Интенсивность, которую я показываю на корте – это составная часть меня как профессиональной спортсменки, которая борется за победу. Мы все очень тяжело работаем, чтобы выйти на корт и показать все, на что мы способны. Эта интенсивность важна, поскольку нужно бороться с первого до последнего очка.

Когда я не играла на турнирах (из-за дисквалификации), я смотрела некоторые матчи «Большого шлема», но честно говоря, я не смотрела много тенниса. Я несколько месяцев не играла в теннис, и это было немного необычно для меня. Но я поддерживала форму, потому что если потеряешь ее, то вернуть очень сложно. С одной стороны, было неплохо немного заняться другими вещами, не тащить за собой постоянно 12 ракеток. Но я люблю теннис, люблю играть, люблю смотреть его», – сказала Шарапова в послематчевом интервью на корте.

В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес-Наварро (Испания).