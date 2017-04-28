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Себастьян Феттель: По итогам первых тренировок можно сделать неправильные выводы

Источник:  F1news.ruКомментарии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты второй практики Гран-при России, по итогам которой немец занял первое место.

«Сегодняшний результат – это просто время на одном круге. Гораздо важнее, какие результаты мы покажем в оставшиеся дни уик-энда. Но я доволен тем, что машина прибавляла по ходу сессии.

Думаю, завтра пилоты «Мерседес» будут быстры – эта трасса подходит их машине. Сегодня мы быстрее, но если не ошибаюсь, год назад после пятницы все ждали, что быстрее всех окажутся пилоты «Уильямс», но в «Мерседес» всех опередили. Это доказывает, что по итогам первых тренировок можно сделать неправильные выводы», - приводит слова Феттеля F1news.ru. 

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