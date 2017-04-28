Воро Гонсалес покинет пост главного тренера «Валенсии»
Руководство
«Валенсии» по окончании сезона 2016/17 собирается пригласить нового наставника.
Воро Гонсалес, который сейчас занимает этот пост, покинет команду.
Как сообщает Евро-Футбол.Ру, «Валенсия» откажется от продолжения сотрудничества с Гонсалесом, который покинет клуб этим летом. Напомним, по ходу текущего чемпионата Испании «Валенсия» уже дважды меняла наставника – ранее команду возглавляли Пако Айестаран и Чезаре Пранделли.
На данный момент «Валенсия» находится на 12-м месте турнирной таблицы чемпионата Испании.
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