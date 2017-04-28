Даниил Квят: Машине не хватает скорости, она не работает должным образом

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты второй практики Гран-при России, по итогам которой 23-летний гонщик занял 17-е место.

– Даниил, как прошли тренировки? Все ли было так, как вы планировали?

– Честно говоря, нет. Пока машине не хватает скорости, она не работает должным образом. Сегодня вечером нам придется хорошо потрудиться, проанализировать, почему она так себя вела, и найти какое-то решение перед завтрашним днем. Посмотрим, что удастся сделать.

– Трасса, судя по всему, достаточно скользкая – многих пилотов разворачивало, в том числе и вас.

– Честно говоря, трасса в Сочи всегда скользкая, так что такое тут постоянно. Кроме того, для пилотов вполне естественно искать предел возможностей именно в пятницу.