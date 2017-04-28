Руслан Беликов: В самом важном бою в карьере мне нужна только победа

Чемпион мира и Европы по боевому самбо россиянин Руслан Беликов заявил накануне боя против японского бойца Мацуба Такаши, что эта встреча станет определяющей в его карьере. Супер-бой в весовой категории до 57 кг с японским матером джиу-джитсу пройдет 29 апреля в рамках международного турнира PRIME CRIMEA-2 в Симферополе.

«От этого результата зависит моя дальнейшая карьера. В самом важном бою мне нужна только победа, и я приложу все силы, чтобы выиграть», - заявил спортсмен. - Знаю, что японец силен в партере, он ведь мастер джиу-джитсу. На детальное изучение его техники не было времени, да и считаю, что ринг - определит все сам, в моем арсенале собственные навыки борьбы и ударную технику».



Россиянин рассказал, что готовился к бою в родном Симферополе, усиленно работал над ударной техникой и нарабатывал навыки вольной борьбы. «Ожидаю от Мацуба жесткого противостояния именно в партерной борьбе, думаю, кроме того японцы очень славятся своей выносливостью. Во время подготовки все это учел, готовлюсь ко всем уходам из опасных положений в партере с грепплерами и чистыми борцами», - прокомментировал Беликов.