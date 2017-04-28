Мацуба Такаши: Нокаутирую своего соперника с улыбкой на лице

Японский мастер джиу-джитсу, не имеющий поражений Мацуба Такаши прибыл в Симферополь на бой с чемпионом мира и Европы по боевому самбо с Русланом Беликовым. Супер-бой в весовой категории до 57 кг пройдет 29 апреля в рамках международного турнира PRIME CRIMEA-2 в Симферополе.

На предматчевой конференции Такаши пообщался с журналистами и рассказал о своих планах нокаутировать хозяина площадки. «Мне понравилась Россия, тут я впервые. Симферополь, очень гостеприимный город и приветливые люди. Хочу 29-го апреля показать зрелищный бой и нокаутировать Беликова. При этом улыбка будет на моем лице. Мой соперник сильный борец, и это меня только заводит. Буду сражаться с ним в полную силу и думаю мои умения в борьбе окажутся лучше», - прокомментировал японский боец.