Россиянин, подозреваемым в организации взрыва возле автобуса «Боруссии», заявляет о своей невиновности

Гражданин РФ, которого подозревают в причастности ко взрыву рядом с автобусом «Боруссии», не признает свою вину. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как информирует Suddeutsche Zeitung со ссылкой на слова адвокатов россиянина Сергея В, он заявляет о своей полной невиновности. Отметим, что у него есть немецкое и российское гражданство.

По данным следствия, подозреваемый на взятые в кредит деньги приобрел 15 тысяч акций «Боруссии». В случае колебаний курса данных акций из-за увечий или смерти игроков клуба подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большие деньги.

Напомним, что 11 апреля взрывное устройство сработало в тот момент, когда футболисты отъехали от отеля и направлялись на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против французского «Монако». В результате взрыва пострадал один футболист, защитник Марко Бартра. Матч был перенесен на следующий день. После взрыва ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность.