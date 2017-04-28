Россиянин, подозреваемым в организации взрыва возле автобуса «Боруссии», заявляет о своей невиновности
Гражданин РФ, которого подозревают в причастности ко взрыву рядом
с автобусом «Боруссии», не признает свою вину. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Как информирует Suddeutsche Zeitung
со ссылкой на слова адвокатов россиянина Сергея В, он заявляет о своей полной
невиновности. Отметим, что у него есть немецкое и российское гражданство.
По данным следствия, подозреваемый на взятые в кредит деньги приобрел 15 тысяч
акций «Боруссии». В случае колебаний курса данных акций из-за увечий или смерти
игроков клуба подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большие деньги.
Напомним, что 11 апреля взрывное устройство сработало в тот
момент, когда футболисты отъехали от отеля и направлялись на матч
четвертьфинала Лиги чемпионов против французского «Монако». В результате взрыва
пострадал один футболист, защитник Марко Бартра. Матч был перенесен на
следующий день. После взрыва ни одна из известных группировок не взяла на себя
ответственность.