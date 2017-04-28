Барри Троц: Что не получилось у «Вашингтона»? Первые две минуты второго периода

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц оценил игру команды в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:3).

- Что у нас не получилось? Первые две минуты второго периода. Но хорошо, что мы не запаниковали, вернули контроль над игрой и успели до перерыва отыграть одну шайбу. В третьем периоде мы сыграли здорово, сравняли счет... Мы сделали много хорошего, но этого оказалось недостаточно. Самое главное вот что - всех трех пропущенных шайб можно было избежать, - тренер «Вашингтона» официальный сайт НХЛ.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.