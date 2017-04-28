Барри Троц: Что не получилось у «Вашингтона»? Первые две минуты второго периода
Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц оценил игру команды в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:3).
- Что у нас не получилось? Первые две минуты второго периода. Но хорошо, что мы не запаниковали, вернули контроль над игрой и успели до перерыва отыграть одну шайбу. В третьем периоде мы сыграли здорово, сравняли счет... Мы сделали много хорошего, но этого оказалось недостаточно. Самое главное вот что - всех трех пропущенных шайб можно было избежать, - тренер «Вашингтона» официальный сайт НХЛ.
Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы:
Кросби (Хорнквист, Гюнцель), 20:12 (0:1). Кросби (Хорнквист, Мяяття), 21:04 (0:2). Овечкин (Эллер, Оши), 38:17 (1:2). Кузнецов (Нисканен), 48:05 (2:2). Бонино (Коул, Уилсон), 52:36 (2:3).
Место и дата
28 апреля 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция