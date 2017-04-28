Евгений Кузнецов: Никто не обещал, что с «Питтсбургом» будет легко
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от первого матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:3).
- Никто не обещал, что будет легко. Но ничего страшного не случилось. Сейчас не нужно заострять внимание на поражении и думать о том, что мы проиграли. Надо искать позитивные моменты. Нельзя сказать, что мы играли плохо. Всю игру мы двигались лучше, были свежее. Но так бывает - ты наседаешь на ворота соперника, а потом тебе забивают, - сказал Кузнецов NHL.com/ru.
Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы:
Кросби (Хорнквист, Гюнцель), 20:12 (0:1). Кросби (Хорнквист, Мяяття), 21:04 (0:2). Овечкин (Эллер, Оши), 38:17 (1:2). Кузнецов (Нисканен), 48:05 (2:2). Бонино (Коул, Уилсон), 52:36 (2:3).
Место и дата
28 апреля 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция