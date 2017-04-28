Евгений Кузнецов: Никто не обещал, что с «Питтсбургом» будет легко

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от первого матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:3).

- Никто не обещал, что будет легко. Но ничего страшного не случилось. Сейчас не нужно заострять внимание на поражении и думать о том, что мы проиграли. Надо искать позитивные моменты. Нельзя сказать, что мы играли плохо. Всю игру мы двигались лучше, были свежее. Но так бывает - ты наседаешь на ворота соперника, а потом тебе забивают, - сказал Кузнецов NHL.com/ru.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.