Алоян дебютирует на профессиональном ринге боем с Кардосой из Никарагуа
Российский боксер, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне
Михаил Алоян дебютирует на профессиональном ринге боем с никарагуанцем
Ядером Кардосой. Об этом сообщил тренер россиянина Эдуард Кравцов.
«Соперником Михаила Алояна в бою в Кемерово
будет опытный и непростой боксер из Никарагуа Ядер Кардоса. Это будет
десятираундовый поединок. Планируется, что бой пройдет за титул чемпиона WBA
International, в ближайшие дни ждем подтверждения статуса матча», - цитирует
Кравцова «Р-Спорт».
Напомним, на Олимпиаде-2016 Алоян завоевал
серебряную медаль в весовой категории до 52 килограммов, но
был лишен медали за употребление запрещенных препаратов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически