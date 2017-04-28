Алоян дебютирует на профессиональном ринге боем с Кардосой из Никарагуа

Российский боксер, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Михаил Алоян дебютирует на профессиональном ринге боем с никарагуанцем Ядером Кардосой. Об этом сообщил тренер россиянина Эдуард Кравцов.

«Соперником Михаила Алояна в бою в Кемерово будет опытный и непростой боксер из Никарагуа Ядер Кардоса. Это будет десятираундовый поединок. Планируется, что бой пройдет за титул чемпиона WBA International, в ближайшие дни ждем подтверждения статуса матча», - цитирует Кравцова «Р-Спорт».

Напомним, на Олимпиаде-2016 Алоян завоевал серебряную медаль в весовой категории до 52 килограммов, но был лишен медали за употребление запрещенных препаратов.