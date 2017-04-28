Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон2 : 3Питтсбург
Футбол  Локомотив (мол)1 : 3Рубин (мол)
Футбол  Анже- : -Лион
Теннис  Контавейт3:6, 4:6Шарапова
Футбол  Байер- : -Шальке 04
Футбол  Вильярреал- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Майк Йео: «Нэшвилл» заставил нас ошибаться. И мы ошибались

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео поделился ожиданиями от второго матча серии плей-офф с «Нэшвиллом».

- Сегодня надо найти ответы на возникшие вопросы. Это плей-офф, здесь узнаешь своего соперника, стараешься улучшить игру, думаешь, как помешать ему сыграть в его манере и наладить взаимопонимание в своей команде. Вчера мы сделали первый шаг. Завтра сделаем второй. Что-то у нас получилось: радует, что мы смогли забить в равных составах. Они не подставлялись, зато заставляли нас ошибаться. И мы ошибались. Так что будет непросто, - передает слова наставника «Блюз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Нэшвилл» переиграл «Сент-Луис» в первом матче серии со счетом 4:3 и повел в серии. Второй матч пройдет в Сент-Луисе в субботу. Встреча начнется 3:00 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карл Гуннарссон: Никто не хочет проигрывать со счетом 0-2 в серииЗащитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон поделился ожиданиями от второго матча серии плей-офф с «Нэшвиллом».Евгений Кузнецов: Никто не обещал, что с «Питтсбургом» будет легкоФорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился впе6чатлениями от первого матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:3).Барри Троц: Что не получилось у «Вашингтона»? Первые две минуты второго периодаГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц оценил игру команды в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:3).Брэйден Холтби: Мы играли здорово, и если так будет и дальше – добьемся успехаГолкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби подвел итоги первого матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (3:2).Евгений Кузнецов: Мы играем с «Питтсбургом» от ножа. Легкой жизни ни у кого нетЕвгений Кузнецов: Мы играем с «Питтсбургом» от ножа. Легкой жизни ни у кого нетКорреспондент «Советского спорта» в Вашингтоне побеседовал после матча (2:3) с форвардом «Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.Евгений Малкин: Своей игрой с «Вашингтоном» не доволен. Руки не те, ноги не те…Евгений Малкин: Своей игрой с «Вашингтоном» не доволен. Руки не те, ноги не те…Корреспондент «Советского спорта» в Вашингтоне побеседовал после матча (2:3) с лидером «Питтсбурга» Евгением Малкиным.Хенрик Лундквист: Все свелось к моменту, в котором я не видел шайбуГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист после первого матча второго раунда НХЛ с «Оттавой» (1:2) прокомментировал вторую пропущенную шайбу, которую забросил защитник «сенаторов» Эрик Карлссон.Артемий Панарин: Я ничего не знаю о «Спартаке» и футболе. Я смотрю бойцов ММААртемий Панарин: Я ничего не знаю о «Спартаке» и футболе. Я смотрю бойцов ММАОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у одного из лучших российских игроков НХЛ – форварда «Чикаго» Артемия Панарина.Ги Буше: Сейчас Карлссон – больше чем звездаГлавный тренер «Оттавы» Ги Буше высказался о защитнике команды Эрике Карлссоне, который принес «сенаторам» победу в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (2:1).Сидни Кросби: Когда я забивал, нам удались две отличные комбинацииФорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби после первого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (3:2) рассказал о своих двух шайбах.Ник Бонино: Получить преимущество своего льда – очень важноФорвард «Питтсбурга» Ник Бонино подвел итоги первого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (3:2), в котором он забросил победную шайбу в третьем периоде.Барри Троц: «Вашингтон» сделал много хорошего, но это было недостаточноГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц оценил игру команды в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:3).Александр Овечкин: Нам самим надо диктовать ход игрыФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин после первого матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (2:3) высказался о значении второй игры.«Малкина свалили на лед, Овечкин забил…» Самая крутая драка в Америке (видео)«Малкина свалили на лед, Овечкин забил…» Самая крутая драка в Америке (видео)Это драка, а не серия! Кто победит – «Вашингтон» или «Питтсбург» - тот и возьмет Кубок Стэнли. В этом мы уверены!«Вашингтон» пасует перед Кросби, новый скандал в РФПЛ и безголевое дерби в Манчестере. Главные новости утра«Вашингтон» пасует перед Кросби, новый скандал в РФПЛ и безголевое дерби в Манчестере. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.НХЛ. «Оттава» обыграла «Рейнджерс», «Вашингтон» уступил «Питтсбургу»Все матчи второго раунда плей-офф НХЛ на сайте «Советского спорта».Дубль Кросби принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбеХоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Вашингтону» (3:2) в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.«Оттава» обыграла «Рейнджерс» и захватила лидерство в серииХоккеисты «Оттавы» нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ (2:1).Радулов поблагодарил за сезон игроков, тренеров и менеджмент «Монреаля»Нападающий Александр Радулов поблагодарил за сезон-2016/17 хоккеистов и тренерский штаб «Монреаля».Стив Айзерман: В ситуации с высказываниями Кучерова «Тампа» будет разбираться после чемпионата мираГенеральный менеджер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман рассказал о реакции организации на высказывания российского форварда Никиты Кучерова, который подверг критике действия одноклубников и главного тренера.
Теннис
Мария Шарапова: Первые шесть геймов мы с Контавейт привыкали друг к другу
Футбол
Команды Уткина и Карпина не сыграют между собой
Футбол
Роман Бабаев: Верю, что в следующем сезоне мы выйдем в весеннюю часть еврокубков
Футзал
«Газпром-Югра» уступила «Спортингу» в «Финале четырех» Кубка УЕФА
все новости
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Сент-Луис
Сент-Луискалендарьстатистика
Майк Йео
Майк Йеовсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли