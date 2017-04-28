Майк Йео: «Нэшвилл» заставил нас ошибаться. И мы ошибались

Главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео поделился ожиданиями от второго матча серии плей-офф с «Нэшвиллом».

- Сегодня надо найти ответы на возникшие вопросы. Это плей-офф, здесь узнаешь своего соперника, стараешься улучшить игру, думаешь, как помешать ему сыграть в его манере и наладить взаимопонимание в своей команде. Вчера мы сделали первый шаг. Завтра сделаем второй. Что-то у нас получилось: радует, что мы смогли забить в равных составах. Они не подставлялись, зато заставляли нас ошибаться. И мы ошибались. Так что будет непросто, - передает слова наставника «Блюз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Нэшвилл» переиграл «Сент-Луис» в первом матче серии со счетом 4:3 и повел в серии. Второй матч пройдет в Сент-Луисе в субботу. Встреча начнется 3:00 по московскому времени.