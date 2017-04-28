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OG сразится с Team Faceless в четвертьфинале The Kiev Major

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Команда OG вышла в четвертьфинал турнира The Kiev Major.

В 1/8 финала трехкратные чемпионы мэйджоров переиграли китайский коллектив Team Random со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал, где сыграют с Team Faceless.

Team Random заняла 9-16 место и заработали 62 500 долларов.

Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.

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