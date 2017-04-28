Жозе Моуринью: Упорно занимаюсь в тренажерном зале, поэтому могу выйти в матче с «Суонси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пошутил о том, что из-за проблем с составом сам может появиться на поле в матче 35-го тура английской премьер-лиги против «Суонси».

- На данный момент единственным номинальным центральным защитником является Эрик Бейи. Еще есть Туанзебе и Блинд. Думаю, сыграют Эрик и Дейли, они провели потрясающий матч с «Манчестер Сити».

Я должен поговорить с ними, посмотреть в каком они состоянии. Я также упорно занимаюсь в тренажерном зале, поэтому тоже могу выйти на поле - Моуринью и Туанзебе против «Суонси»! – передает слова Моуринью ESPN.

Напомним, что матч между «Суонси» и «Манчестер Юнайтед» состоится 30 апреля на поле стадиона «Олд Траффорд». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.