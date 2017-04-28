Маррэй обыграл Рамоса-Виноласа и вышел в полуфинал турнира в Барселоне
Матч
1/4 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между британцем Энди Маррэем и
испанцем Альберто Рамосом-Виноласом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый
счет матча – 2:6, 6:4, 7:6 (4) в пользу Маррэя.
Матч
продолжался три часа. Оба спортсмена сделали по два эйса. При этом Маррэй
допустил шесть двойных ошибок, а его соперник – одну. В полуфинале Маррэй
сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
Турнир
АТР. Барселона (Испания)
Покрытие:
грунт
Призовой
фонд: 2 324 905
1/4 финала
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Рамос-Винолас А. (Испания) - 2:6, 6:4, 7:6
Место и дата
28 апреля 15:20, , Онлайн-трансляция
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