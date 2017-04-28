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Харийс Витолиньш: Мозякин и Ткачев не сыграют с финнами

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающие сборной России Сергей Мозякин и Владимир Ткачев пропустят второй матч Чешских игр против сборной Финляндии. Об этом сообщил тренер национальной команды Харийс Витолиньш.

- Мозякин и Ткачев не сыграют с финнами. Дадонов тоже не сыграет. Так-то он готов, но мы его еще побережем, - приводит слова Витолиньша «Р-Спорт».

Напомним, что матч с финнами в рамках заключительного этапа Евротура состоится в субботу. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

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