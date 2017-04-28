Дадонов не сыграет против финнов на чешском этапе Евротура

Тренер сборной России Хайрис Витолиньш рассказал, почему нападающие Мозякин, Дадонов и Ткачев не примут участия в матче против сборной Финляндии на чешском этапе Евротура.

– Мы дали передохнуть некоторым игрокам, Вадим Шипачев завтра сыграет. Дадонов по большему счету готов играть, но решили все-таки дать ему несколько дней отдохнуть. Планируется, что он проведет матч с чехами. Завтра также не сыграют Мозякин и Ткачев, – приводит слова Витолиньша ТАСС.

Напомним, матч Россия – Финляндия пройдет 29 апреля в Чехии и начнется в 14:00.

Россияне, набрав 25 очков в 10 матчах, гарантировали себе первое место по итогам Евротура. В первом матче чешского этапа команда Олега Знарка проиграла шведам в овертайме со счетом 3:4.