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Себастьян Феттель: Трасса в Сочи дает возможность показать свой максимум

Источник:  Р-СпортКомментарии

Немецкий пилот  «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты второй практики Гран-при России.

- Думаю, что в этих заездах наша команда добилась определенного прогресса. Сейчас «Феррари» становится сильнее. Иногда что-то может ввести в заблуждение и заставить потерять концентрацию, но мы сейчас стараемся выжать максимум из машины, уделяем внимание мелочам. Эта трасса в Сочи дает возможность показать свой максимум, ну и конечно, провалиться. Я думаю, самое важное - концентрироваться на нас, а не на конкурентах, на собственном балансе и тому подобных вещах, - передает слова Феттеля «Р-Спорт».

Напомним, что немецкий пилот показал лучшее время во второй практике Гран-при России.  Третья часть свободных заездов пройдет 29 апреля и начнется в 12:00 по московскому времени. В 15:00 будет дан старт квалификации.

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