Владимир Кличко: Я вновь являюсь претендентом. Чувствую себя молодым и жаждущим побед

Украинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко поделился ожиданиями от поединка с Энтони Джошуа. Напомним, что поединок состоится в Лондоне.

«Вы только представьте, я буду драться с парнем, которому столько же лет, сколько я занимаюсь боксом. Неужели это деградация, поскольку я являюсь претендентом и аутсайдером в этом бою, после 27 лет нахождения в большом спорте? Я так не думаю.

Это просто великолепно. Я вновь являюсь претендентом. Чувствую себя молодым, жаждущим побед, скромным и одержимым от мысли о том, что на ринге мне вновь поднимут руку. Я понял, что жизнь циклична. Я узнаю себя в Энтони. В его годы я тоже думал, что хорошо знаю жизнь и то, как сложится бой. Я не Нострадамус, но я настолько одержим, что вижу, как будут развиваться события на ринге», - цитирует Кличко «Матч ТВ».

Напомним, что бой Кличко – Джошуа пройдет 29 апреля на стадионе «Уэмбли».