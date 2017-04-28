Владимир Кличко: Я вновь являюсь претендентом. Чувствую себя молодым и жаждущим побед
Украинский
боксер тяжелого веса Владимир Кличко поделился ожиданиями от поединка с Энтони
Джошуа. Напомним, что поединок состоится в Лондоне.
«Вы только представьте, я буду
драться с парнем, которому столько же лет, сколько я занимаюсь
боксом. Неужели это деградация, поскольку я являюсь претендентом
и аутсайдером в этом бою, после 27 лет нахождения в большом
спорте? Я так не думаю.
Это просто великолепно. Я вновь являюсь
претендентом. Чувствую себя молодым, жаждущим побед, скромным и одержимым
от мысли о том, что на ринге мне вновь поднимут руку.
Я понял, что жизнь циклична. Я узнаю себя в Энтони. В его
годы я тоже думал, что хорошо знаю жизнь и то, как сложится бой.
Я не Нострадамус, но я настолько одержим, что вижу, как
будут развиваться события на ринге», - цитирует Кличко «Матч ТВ».
Напомним, что бой Кличко – Джошуа пройдет 29
апреля на стадионе «Уэмбли».