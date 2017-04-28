Ракицкий продлил контракт с «Шахтером» до 2022 года

Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что новый контракт рассчитан до 2022 года.

«Счастлив, что продолжаю защищать цвета родного клуба. Я горжусь, что играю в футболке «Шахтера», – это моя жизнь. Мое сердце всегда было и есть оранжево-черным. Я раньше говорил и сейчас повторю: хочу завершить свою футбольную карьеру в «Шахтере», - сказал Ракицкий.

27-летний защитник является воспитанником «Шахтера». В текущем сезоне он провел за команду 27 матчей и отдал три результативные передачи.