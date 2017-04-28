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Ракицкий продлил контракт с «Шахтером» до 2022 года

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что новый контракт рассчитан до 2022 года.

«Счастлив, что продолжаю защищать цвета родного клуба. Я горжусь, что играю в футболке «Шахтера», – это моя жизнь. Мое сердце всегда было и есть оранжево-черным. Я раньше говорил и сейчас повторю: хочу завершить свою футбольную карьеру в «Шахтере», - сказал Ракицкий.

27-летний защитник является воспитанником «Шахтера». В текущем сезоне он провел за команду 27 матчей и отдал три результативные передачи.

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