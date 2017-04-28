Кубрат Пулев: Держу кулаки за Кличко, поскольку вновь хочу выйти против него на ринг
Немецкий боксер тяжелого веса Кубрат Пулев
рассказал, за кого он будет болеть в поединке между Владимиром Кличко и Энтони
Джошуа.
«Держу кулаки
за Владимира, поскольку вновь хочу выйти против него на ринг и стать
чемпионом мира. Сейчас я полностью сконцентрирован на поединке
с Кевином Джонсоном, которого отправлю на настил ринга. Но,
конечно же, я держу в уме Кличко. Хочу этого боя», - цитирует
Пулева «Матч ТВ».
Напомним, что бой Кличко – Джошуа состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля.
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