Кубрат Пулев: Держу кулаки за Кличко, поскольку вновь хочу выйти против него на ринг

Немецкий боксер тяжелого веса Кубрат Пулев рассказал, за кого он будет болеть в поединке между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

«Держу кулаки за Владимира, поскольку вновь хочу выйти против него на ринг и стать чемпионом мира. Сейчас я полностью сконцентрирован на поединке с Кевином Джонсоном, которого отправлю на настил ринга. Но, конечно же, я держу в уме Кличко. Хочу этого боя», - цитирует Пулева «Матч ТВ».

Напомним, что бой Кличко – Джошуа состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля.