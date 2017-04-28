Кличко спародировал Трампа на пресс-конференции (видео)
На пресс-конференции
накануне поединка против Энтони Джошуа украинский боксер тяжелого веса Владимир
Кличко спародировал президента США Дональда Трампа.
На вопрос журналиста, действительно ли спортсмен испытывает проблемы с
глазом, Кличко ответил фразой «Fake news!» с характерной
интонацией. Эту фразу часто использует действующий президент США Дональд Трамп,
и она характеризует лживые новости.
Напомним, что бой Кличко – Джошуа состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля.
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