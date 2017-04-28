Александр Мостовой: «Спартак» обязан выиграть три матча, этого будет достаточно
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА.
- Червиченко заявил, что ЦСКА выиграет с разницей в два мяча? Думаю, что вряд ли. Для «Спартака» игра - получемпионская. «Спартак» и все футболисты понимают, что не проиграть ЦСКА - это на 90 процентов можно думать о чемпионстве. Поэтому вряд ли армейцам легко удастся победить. Думаю, что игра будет довольно-таки упорной.
Вернется ли чемпионская интрига, если ЦСКА выиграет у «Спартака»? Думаю, да, я в это поверю, но на 50 процентов. «Спартак» обязан выиграть три следующие матча, этого будет достаточно. Надеюсь, что «Спартак», по крайней мере, не проиграет в дерби, - передает слова Мостового «Спорт FM».
Добавим, что после 25 туров «Спартак», набрав 57 очков,
лидирует в чемпионате России. ЦСКА отстает от красно-белых на семь очков.