Александр Мостовой: «Спартак» обязан выиграть три матча, этого будет достаточно

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА.

- Червиченко заявил, что ЦСКА выиграет с разницей в два мяча? Думаю, что вряд ли. Для «Спартака» игра - получемпионская. «Спартак» и все футболисты понимают, что не проиграть ЦСКА - это на 90 процентов можно думать о чемпионстве. Поэтому вряд ли армейцам легко удастся победить. Думаю, что игра будет довольно-таки упорной.

Вернется ли чемпионская интрига, если ЦСКА выиграет у «Спартака»? Думаю, да, я в это поверю, но на 50 процентов. «Спартак» обязан выиграть три следующие матча, этого будет достаточно. Надеюсь, что «Спартак», по крайней мере, не проиграет в дерби, - передает слова Мостового «Спорт FM».

Добавим, что после 25 туров «Спартак», набрав 57 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА отстает от красно-белых на семь очков.

