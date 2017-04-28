Вратарь Медведев лучший игрок «Ростова» в матче с «Уфой»
На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбирали лучшего игрока команды в матче с «Уфой» (1:0).
По мнению болельщиков «Ростова», лучшим стал вратарь Никита Медведев.
Напомним, что Медведев не пропускает в чемпионате России уже 862 минуты подряд.
В ближайшем туре РФПЛ «Ростов» дома сыграет со «Амкаром» , Матч состоится 30 апреля, в 19:30.
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