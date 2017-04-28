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Олег Корнаухов: ЦСКА может попытаться зацепиться за чемпионство

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России между армейцами и «Спартаком.

- Две команды подходят к дерби с одинаковым настроением. Обе команды выиграли свои предыдущие матчи. У «Спартака» есть еще право на ошибку, это его плюс. Они не будут так закрепощены. Что касается ЦСКА, команда готова попытаться зацепиться за борьбу за чемпионство. Почему нет? Головин и Витиньо становятся лидерами? Как только появится некоторая стабильность, об этом можно будет говорить, - передает слова Корнаухова «Спорт FM».

Добавим, что после 25 туров «Спартак», набрав 57 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА отстает от красно-белых на семь очков.

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