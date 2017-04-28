Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон2 : 3Питтсбург
Футбол  Локомотив (мол)1 : 3Рубин (мол)
Футбол  Анже- : -Лион
Теннис  Контавейт3:6, 4:6Шарапова
Футбол  Байер- : -Шальке 04
Футбол  Вильярреал- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Интер» обыграл «Кайрат» и вышел в финал Кубка УЕФА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полуфинальный матч в рамках «Финала четырех» Кубка УЕФА по мини-футболу между испанским «Интером» и казахстанским «Кайратом» завершился победой испанского клуба. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Интера».

В составе победителей дубль сделал Рикардиньо, еще один мяч в активе Ортиса. У «Кайрата» отличились Кабреува и Игор. «Интер» в финале сыграет с португальским «Спортингом», а «Кайрат» в матче за третье место будет противостоять российскому клубу «Газпром-Югра».

Мини-футбол. Кубок УЕФА

«Финал четырех»

Алма-Ата (Казахстан)

1/2 финала

«Интер» (Испания) – «Кайрат» (Казахстан)  - 3:2

Голы: Рикардиньо, 13, 23, с пенальти, Ортис, 39 – Кабреува, 5, Игор, 16.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
44-тысячная «волна»: каким был предыдущий матч «Зенита» на Крестовском острове44-тысячная «волна»: каким был предыдущий матч «Зенита» на Крестовском острове«Советский спорт» вспоминает детали встречи «Зенита» и «Динамо» в 2006-м, на которой петербуржцы попрощались со стадионом имени Кирова.Победа над «Астон Виллой»: два гола Черенкова и яркая игра «Спартака» (видео)Победа над «Астон Виллой»: два гола Черенкова и яркая игра «Спартака» (видео)Почему для меня матч в Бирмингеме 2 ноября 1983 года – самый памятный.Два титула и издевательство. Как Луческу играл решающие матчи в похожей ситуацииДва титула и издевательство. Как Луческу играл решающие матчи в похожей ситуацииПеред главной игрой петербургской карьеры Мирчи Луческу рассказываем, как он проводил с «Шахтером» важнейшие матчи с киевским «Динамо».Хет-трик «Динамо» и другие эпизоды Тимощука в «Зените», которые вы могли забытьХет-трик «Динамо» и другие эпизоды Тимощука в «Зените», которые вы могли забыть20 миллионов, разгром «Динамо», Кубок УЕФА – «Советский спорт» вспомнил, чем запомнился Анатолий Тимощук российским болельщикам.«Плакал, улетая из Петербурга». Адвокат – о себе в «Зените» и «Зените» в себе«Плакал, улетая из Петербурга». Адвокат – о себе в «Зените» и «Зените» в себеЭкс-главный тренер «Зенита» Дик Адвокат в совместном проекте «Матч ТВ» и «Зенит ТВ» - о моментах своей карьеры в петербургском клубе.«Толик с Андрюшей уехали – будто руки отрубили». Зырянов – о главном в «Зените»«Толик с Андрюшей уехали – будто руки отрубили». Зырянов – о главном в «Зените»Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов в совместном проекте «Матч ТВ» и «Зенит ТВ» вспоминает победные моменты своей игровой карьеры.Джанни Инфантино: Заговора против «Спартака» не былоДжанни Инфантино: Заговора против «Спартака» не былоНезадолго до жеребьевки Кубка конфедераций Джанни Инфантино дал первое эксклюзивное интервью российскому изданию.Эдуард Березин: Матч против «Интер-Мовистара» был лучшим в сезонеНапомним, что в финале «Газпром-Югра» обыграла испанский «Интер-Мовистар» со счетом 4:3.Ян Кулеманс: «Спартак» проповедовал исключительно техничный стиль футболаБывший форвард «Брюгге» Ян Кулеманс рассказал, чем ему запомнились матчи с московским «Спартаком».«В 2008-м смогли, и теперь сможем». Зенитовцы – о Кубке УЕФА и Лиге чемпионов«В 2008-м смогли, и теперь сможем». Зенитовцы – о Кубке УЕФА и Лиге чемпионовНиколас Ломбертс и Вячеслав Малафеев, которые восемь лет назад выигрывали два еврокубка, не стесняются мечтать вслух и о третьемЛи Хо: Даже если Хаген говорит правду, то у «Зенита» всё равно была самая сильная командаБывший полузащитник «Зенита» Ли Хо прокомментировал высказывания Эрика Хагена. Напомним, экс-защитник питерского клуба заявлял, что некоторые матчи сине-бело-голубых в Кубке УЕФА, а также в чемпионате России 2007 года, сопровождались подкупом судей.«Арсенал» пропустил пять голов в еврокубках после поражения от «Спартака» в 1982 году«Арсенал» потерпел крупное поражение от «Баварии» (1:5) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. В этом матче «канониры» пропустили пять голов в еврокубках впервые за 33 года.«Шмейхель – этот датский гигант, белобрысый викинг – как бахнет по воротам!»«Шмейхель – этот датский гигант, белобрысый викинг – как бахнет по воротам!»20 лет назад – 26 сентября 1995 года – состоялась одна из главных сенсаций в истории участия российских клубов в еврокубках. Скромный волгоградский «Ротор» выбил из борьбы за Кубок УЕФА сам «Манчестер Юнайтед» (0:0 дома, 2:2 в Англии)!Валерий Газзаев: Счет 3:1, как 10 лет назад? Я не против!Валерий Газзаев: Счет 3:1, как 10 лет назад? Я не против!В 2005-м его ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в Лиссабоне. Валерий Газзаев в интервью Sovsport.ru рассказывает, как это было.Аршавин и «ваши ожидания». Карьера экс-зенитовца через призму знаменитой фразыАршавин и «ваши ожидания». Карьера экс-зенитовца через призму знаменитой фразыАршавин уходит. Пока только из «Зенита», но, вероятно, самые яркие вехи карьеры игрока все равно уже позади. Sovsport.ru, несмотря на главную фразу жизни Андрея «ваши ожидания – ваши проблемы», решил разобраться, оправдала ли карьера Аршавина ожидания болельщиков и самого футболиста.Роналдо: Один из самых красивых голов забил «Спартаку» в МосквеЭкс-форвард сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Роналдо рассказал на пресс-конференции в Москве рассказал о своих самых красивых и самых важных голах в карьере.ЦСКА снял документальный фильм в честь десятилетия победы в Кубке УЕФАК десятилетию победы в Кубке УЕФА московский ЦСКА подготовил фильм о лиссабонском триумфе клуба, сообщает официальный сайт армейцев.Этот день в истории: 10 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА18 мая 2005 года ЦСКА одержал победу в финале Кубка УЕФА над лиссабонским «Спортингом» (3:1).Валерий Газзаев: Победа ЦСКА в Кубке УЕФА изменила менталитет российских топ-клубовБывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что завоевание Кубка УЕФА армейским клубом 10 лет назад придало уверенности на международной арене другим отечественным клубам.Сергей Игнашевич: После победы в Кубке УЕФА мы начали нести бред. Я говорил, что заканчиваю карьеруЗащитник ЦСКА Сергей Игнашевич вспомнил события 18 мая 2005 года, когда ЦСКА первым из российских клубов стал обладателем Кубка УЕФА.
Бокс
Кубрат Пулев: Держу кулаки за Кличко, поскольку вновь хочу выйти против него на ринг
Бокс
Владимир Кличко: Я вновь являюсь претендентом. Чувствую себя молодым и жаждущим побед
Хоккей
Харийс Витолиньш: Мозякин и Ткачев не сыграют с финнами
Футбол
Жозе Моуринью: Упорно занимаюсь в тренажерном зале, поэтому могу выйти в матче с «Суонси»
все новости