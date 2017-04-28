«Интер» обыграл «Кайрат» и вышел в финал Кубка УЕФА
Полуфинальный матч в рамках «Финала четырех» Кубка УЕФА по
мини-футболу между испанским «Интером» и казахстанским «Кайратом» завершился
победой испанского клуба. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Интера».
В составе победителей дубль сделал Рикардиньо, еще один мяч в активе
Ортиса. У «Кайрата» отличились Кабреува и Игор. «Интер» в финале сыграет с
португальским «Спортингом», а «Кайрат» в матче за третье место будет
противостоять российскому клубу «Газпром-Югра».
Мини-футбол. Кубок УЕФА
«Финал четырех»
Алма-Ата (Казахстан)
1/2 финала
«Интер» (Испания) – «Кайрат» (Казахстан) - 3:2
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