«Зенит» заинтересовался нападающим сборной Исландии

Представители «Зенита» начали переговоры о покупке 27-летнего нападающего «Маккаби» из Тель-Авива Видара Эрн Кьяртанссона.

- Видар счастлив в «Маккаби». Сейчас он лучший бомбардир чемпионата Израиля. То же самое было и в Исландии, и в Норвегии, и в Швеции. Но ничего исключать нельзя, - передает слова агента форварда Олафура Гардарссона «Спорт День за Днем».

Добавим, что Кьяртанссон в текущем сезоне забил 15 голов в 23 матчах чемпионата Израиля. По данным портала transfermarkt.de стоимость исландского нападающего оценивается в 1,6 миллиона евро.