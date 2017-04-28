Младенович обыграла Суарес-Наварро и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Шараповой
Матч 1/4 финала турнира АТР в Штутгарте между француженкой
Кристиной Младенович и испанкой Карлой Суарес-Наварро завершился победой
французской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:2 в пользу Младенович.
Матч продолжался один час и 14 минут. Младенович сделала два
эйса и совершила одну двойную ошибку, у ее соперницы ноль эйсов и одна двойная
ошибка. В полуфинале Младенович сыграет с россиянкой Марией Шараповой.
Турнир WTA.
Штутгарт (Германия)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 776 000 долларов
1/4 финала
Матч
Младенович К. (Франция) - Суарес Наварро К. (Испания) - 6:3, 6:2
Место и дата
28 апреля 16:50, , Онлайн-трансляция
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