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Младенович обыграла Суарес-Наварро и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Шараповой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала турнира АТР в Штутгарте между француженкой Кристиной Младенович и испанкой Карлой Суарес-Наварро завершился победой французской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:2 в пользу Младенович.

Матч продолжался один час и 14 минут. Младенович сделала два эйса и совершила одну двойную ошибку, у ее соперницы ноль эйсов и одна двойная ошибка. В полуфинале Младенович сыграет с россиянкой Марией Шараповой.

Турнир WTA. Штутгарт (Германия)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 776 000 долларов

1/4 финала

Матч

Младенович К. (Франция) - Суарес Наварро К. (Испания) - 6:3, 6:2

Место и дата

28 апреля 16:50, , Онлайн-трансляция

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