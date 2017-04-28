«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» вышел в финал Евролиги
Женская команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» победила испанскую «Матаро» в полуфинале Евролиги и вышла в финал турнира.
Первая встреча Финала четырех, проходящего в городе Кириши Ленинградской области, завершилась в пользу российской команды со счетом 11:8.
Самым результативным игроком матча стала киришанка Екатерина Прокофьева, на ее счету 4 забитых мяча.
В финале Евролиги «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 29 апреля встретится с греческим «Олимпиакосом», который в полуфинале обыграл по пенальти испанскую «Сабадель» .
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