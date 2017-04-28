«Газпром» создаст в Петербурге волейбольный «Зенит»
В сезоне-2017/18 в
мужской Суперлиге может сыграть петербургский «Зенит».
По информации «Спорт Бизнес Online», команда из Петербурга выкупит
лицензию краснодарского «Динамо». Спонсором волейбольного «Зенита» станет ПАО «Газпром».
Команда войдет в структуру футбольного клуба «Зенит», куда так же входит
баскетбольная команда сине-бело-голубых.
Напомним, в Суперлиге уже выступает казанский «Зенит»,
спонсирует который ПАО «Газпром».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически