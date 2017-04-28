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UFC ведет переговоры с Хэем по поводу боя с Манува

Источник:  valetudo.ruКомментарии

Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй может провести бой против чемпиона UFC в полутяжелом весе Джими Манува по правилам ММА. На данный момент ведутся переговоры по этому поводу.

Как сообщает Valetudo, Манува бросил вызов Хэю. Бой может пройти в рамках вечера, главным поединком которого станет бой Конора Макгрегора и Флойда Мэйвезера.

«Сегодня я общался с Хэем, а наш предыдущий разговор на эту тему был с Даной Вайтом, когда я находился в Лас-Вегасе; Дана любит цифры – ему важно знать, сколько они заработают на этом поединке. Могу сказать, что мы планируем провести его. В данный момент Хэй не может нормально ходить, он недавно травмировался, но мы сделаем все возможное, чтобы эта встреча состоялась», - сказал Манува.

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