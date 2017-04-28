UFC ведет переговоры с Хэем по поводу боя с Манува
Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй может провести бой против
чемпиона UFC в полутяжелом весе Джими Манува по правилам
ММА. На данный момент ведутся переговоры по этому поводу.
Как сообщает Valetudo, Манува бросил вызов Хэю. Бой
может пройти в рамках вечера, главным поединком которого станет бой Конора
Макгрегора и Флойда Мэйвезера.
«Сегодня я общался с Хэем, а наш предыдущий
разговор на эту тему был с Даной Вайтом, когда я находился в Лас-Вегасе; Дана
любит цифры – ему важно знать, сколько они заработают на этом поединке. Могу
сказать, что мы планируем провести его. В данный момент Хэй не может нормально
ходить, он недавно травмировался, но мы сделаем все возможное, чтобы эта
встреча состоялась», - сказал Манува.
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