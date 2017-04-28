Надаль обыграл Чунг Хеона и вышел в полуфинал турнира в Барселоне
Матч 1/4 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между испанцем
Рафаэлем Надалем и представителем Южной Кореи Чунг Хеоном завершился победой
испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (1), 6:2 в пользу Надаля.
Матч продолжался один час и 44 минут. Надаль и Хеон сделали по
одному эйсу, у корейца на одну двойную ошибку больше (2-1). В полуфинале Надаль
сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) – Горацио Себальос
(Аргентина).
Турнир
АТР. Барселона (Испания)
Покрытие:
грунт
Призовой
фонд: 2 324 905
1/4 финала
Матч
Чунг Хеон (Южная Корея) - Надаль Р. (Испания) - 6:7, 2:6
Место и дата
28 апреля 18:45, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически